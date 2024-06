June Mar Fajardo kakalas sa depensa ng Meralco

GINAMIT ng San Miguel Beer ang two-day break para ipahinga ang mga tuhod bago sumalang sa Game 4 ng PBA Philippine Cup Finals ngayong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Bugbog ang Beermen, lubog sa Meralco 2-1. Kinubra ng Bolts ang Game 1 (93-86) at Game 3 (93-89), inari ng SMB ang Game 2 (95-94).

Nag-focus ang depensa ng Bolts kay June Mar Fajardo, pinagtulungan nina Raymond Almazan, Brandon Bates, Cliff Hodge at Norbert Torres.

Sa Game 3 lang, 5 shots lang ang binitawan ng 6-foot-10 center, naka-12 points at pinaghirapan sa stripe ang 10 sa kanyang 12 points mula 8 of 10 free throw shooting.

“Malaking bagay sa amin iyung dalawang araw na pahinga lalo na kay June Mar,” ani CJ Perez nagsumite ng 18 points ‘lang’ sa Game 3 matapos pumutok ng playoff career-high 34 noong Game 2.

“Talagang hirap na hirap si Kuya June, kailangan niyang magpahinga,” dagdag ni Perez, tulad ni Fajardo ay napituhan na ng tatlong fouls sa first half. “Kailangan din namin mag-adjust.”

Napuwersa rin si June Mar sa 7 turnovers – 15 overall ang San Miguel. Overall, 28 of 72 sa field ang SMB, 6/23 sa final 12 minutes. Nangamote din sila sa offensive boards 22-18.

At si Fajardo, walang labasan sa buong 24 minutes ng second half.

“Credit sa kanila, maganda naman talaga inilaro nila throughout the series,” pakli ng seven-time MVP. “Pero long series ito.”

Ipinaalala daw ni coach Jorge Gallent na absent ang San Miguel basketball.

“Kailangan namin ng extra passes, iyun ang pinoint-out ni coach,” aniya. “Bawi kami next game. Maganda iyung depensa nila, sobrang dami nilang bigs tapos mabilis iyung rotation nila. Nakakapagod.” (Vladi Eduarte)