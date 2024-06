Joshua Garcia iniintriga sa hindi pagdalo sa Carlo-Charlie wedding

May ilang netizen ang nagtatanong kung bakit wala si Joshua Garcia sa kasal nina Charlie Dizon at Carlo Aquino noong Linggo, June 9?

Matatandaang nagkapareha sina Joshua at Charlie sa Kapamilya teleseryeng ‘Viral Scandal’ noong 2021.

Si Carlo naman ay makakasama ni Joshua sa upcoming Philippine adaptation ng South Korean drama series na ‘It’s Okay to Not Be Okay’ kung saan gaganap silang magkapatid.

Akala tuloy ng iba ay hindi okay si Joshua sa bagong kasal, pero ang totoo ay may shooting ito sa Quezon City noong Linggo.

Ayon nga sa aming source, nagsimula na ang shooting ng comeback movie nina Joshua at Julia Barretto na ‘Un/Happy For You’ na dahilan nga kung bakit hindi nakadalo ang aktor sa nasabing kasalan.

Sunod-sunod na ang shooting nila ng ‘Un/Happy For You’ dahil sa August 14 na ito ipapalabas sa mga sinehan.

Sa katunayan ay hindi rin makakadalo si Joshua sa premiere night ng kanyang movie na ‘Fruitcake’ dahil may shooting sila ng JoshLia movie sa Bicol.

Busy lang si Joshua kaya sana ay itigil na ang pang-iintriga sa hindi niya pagdalo sa Carlo-Charlie wedding dahil may valid reason naman siya, ‘noh?!

Samantala, masaya naman ang fans dahil kumpleto ang Paraiso ‘sisters’ sa wedding nina Carlo, Charlie.

Parang reunion na rin nina Loisa Andalio, Elisse Joson, Alexa Ilacad, at Charlie ang wedding na iyon.

Tuwang-tuwa nga ang mga faney sa pictures na magkakasama ang ‘sisters’ sa wedding na iyon.

‘Yun na! (Byx Almacen)