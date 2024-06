Nanawagan si Senador Lito Lapid sa Senado na isama sa imbestigasyon ang pagsalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) sa isang scam farm sa Porac, Pampanga kamakailan.

Ang panawagan ni Lapid ay nakatuon kay Sen. Risa Hontiveros, chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Rela-tions and Gender Equality, na siyang nagsasagawa ng imbestigasyon sa scam hub sa Bamban, Tarlac pati na ang pagkakasangkot ni Mayor Alice Guo.

Ayon kay Lapid, kailangan malaman ang katotohanan kung sino ang tunay na nasa likod ng operasyon ng nasabing hub.

“Nararapat na magsagawa ng masusing imbestigasyon upang malaman kung sino ang mga taong tunay na nagmamay-ari ng mga lupa at mga building na ginagamit sa POGO at ang kompanyang nagpapatakbo dito nang sa ganu’n malaman ang buong katotohanan kung sino talaga ang nasa likod ng mga POGO,” ayon kay Lapid.

Umapela rin ang senador sa media na maging balanse at responsable sa kanilang ipinapahayag upang maiwasang madamay ang mga taong wala naman talagang kinalaman sa operasyon ng scam hub sa Pampanga.

“Kami ay nananawagan sa ating mga kapatid sa media, at social media na maging responsable at mapanuri bago magpahayag ng mga walang basehang akusasyon nang sa ganoon ay maiwasang mapagbintangan ang mga inosente at walang kasalanan,” pahayag pa ni Lapid

Kasabay nito, pinuri naman ni Lapid ang pambihirang aksiyon ng mga tauhan ng PAOCC at iba pang law enforcement at intelligence agencies ng pamahalaan.

“Ang mga karumal-dumal na krimen na nadiskubre sa POGO raid sa Bamban, Tarlac at Pampanga ay hindi lamang nararapat na kondenahin kundi kailangan din ng mabilis na aksiyon mula sa pamahalaan upang mapanagot ang mga nasa likuran ng mga gawaing kriminal, kaakibat rin ang pagbalangkas ng mga bagong polisiya laban sa illegal na POGOs at iba pang kahalintulad na operasyon sa bansa,” giit ni Lapid.

Si Lapid ay dating gobernador ng Pampanga at may malaking mansiyon at farm sa Porac.

Nanawagan din si Sen. Robin Padilla sa mga kinauukulan na ilantad ang pangalan ng mga nagsisilbing protektor ng scam hub sa Central Luzon.

Nauna rito, sinabi ng tagapagsalita ng PAOCC na marami ang mabibigla kapag nalaman ng publiko kung sino ang nagmamay-ari ng sinalakay na scam farm sa Porac, Pampanga. (Dindo Matining)