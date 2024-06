Heart Evangelista busy sa pagiging Senate Spouses President

May pinost na pictures ang misis ni Senator Koko Pimentel, si Ms. Kath Yu-Pimentel, kung saan ay magkakasama sila nina Congresswoman Lani Mercado-Revilla, Mariel Rodriguez-Padilla, at Senate Spouses President Heart Evangelista.

Caption ni Mrs. Pimentel sa post, “Our hearts are full today when @senatespousesph headed by President @iamhearte brought the members of SSFI early morning at Tahanang Mapagpala Center Caloocan. The center are embracing & sheltering homeless senior citizens, abandoned children and person with special needs. It was founded and built year 1997 by the Senate Spouses head Mrs. Roco.”

Ang bongga at sobrang busy nila sa ganung gawain.

Ang misis nga ni Senate President Chiz Escudero ay sobrang active rin sa samahan nila, ha!

Mukhang ang pagiging head nga ng Senate Spouses group ang tinututukan ngayon ni Heart.

Siyempre katulong ni Heart sa mga magagandang gawain si Mrs. Pimentel at iba pang mga misis ng mga Senador, ha!

So nice! (Jun Lalin)