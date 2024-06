NAWAWALA ang sinasakyang military aircraft ni Malawi vice president Saulos Chilima na nabigong maka-landing noong Lunes nang umaga.

“All efforts by aviation authorities to make contact with the aircraft since it went off the radar have failed thus far,” ayon sa pamahalaan ng Malawi.

Sa ulat, lumipad ang eroplano pasado alas-nuwebe nang umaga lulan ang 51-anyos na si Chilima at siyam na iba pa.

Naglakbay ang grupo nina Chilima mula sa Lilongwe nang mahigit 370 kilometro patungo sa lungsod ng Mzuzu para sa li­bing ng isang dating minis­tro ng gabinete.

Iniutos na ni Pangulong Lazarus Chakwera ang paglulunsad ng search and rescue operation sa mga biktima partikular sa kagubatan ng Chikangawa sa timog ng Mzuzu,

Nauna nang kumalat sa social media na may mga nakasaksi sa pagbagsak ng eroplano sa kagubatan noong Lunes. Hindi pa ito kinukumpirma ng mga awtoridad. (Vince Pagaduan)