Kinuwestiyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang inihaing graft at plunder ng grupong FPJPM sa Ombudsman laban sa matataas na opisyal ng ahensiya kaugnay ng e-lotto agreement sa isang pribadong kompanya.

Sa isang interview, pinaliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles na ang technical rules sa betting platforms ng ahensiya, kabilang ang e-lotto ay aprobado ng Office of the President (OP).

Pinaliwanag pa ni Robles na naglunsad ang PCSO ng e-lotto alinsunod sa ipinagkaloob na authority sa kanila ng OP noong 2021.

“The OP guidance, being an act of the executive, remains valid until amended, revoked, or replaced by its issuing authority,” diin pa ng PCSO GM.

Idinagdag pa ni Robles na ang pagbola ng e-lotto ay naaayon din sa posisyon ng Office of the Government Corporate Counsel (OGCC) na legal ang Memorandum of Agreement ng PCSO sa Pacific Online System Corporation noong August 30, 2023.

Nanindigan pa ang OGCC na ang pagbabayad ng komisyon sa rate na tinakda ng PCSO Board of Directors ay maituturing na “sound business judgment.”

Ang paglulunsad ng e-lotto, ani Robles, ay bahagi ng “sound business judgment” ng PCSO upang mapataas ang sales reve-nues sa pamamagitan ng pagpapalawak ng market gamit ang online at digital betting platforms.

Dahil sa naging hakbang ng Board, kumita ang PCSO ng P879 milyon o neto ng binawas na premyo.

Nagbabala naman si Robles na maghahain sila ng reklamo laban sa mga nasa likod ng smear campaign laban sa ahensiya at sa mga opisyal.

“We will not take this matter sitting down. We will unmask those behind this dubious complaint and file appropriate counter-charges against them,” pagtiyak pa niya.