Dyowa ni Joshua Garcia tinalakan mga basher

Bet ko ang pagiging palaban ng dyowa ni Joshua Garcia, si Emilienne Vigier, na nangangatuwiran talaga, at hindi basta-basta nagpapatalbog sa mga basher, ha!

Sa latest post niya ng mga photo nila ni Joshua, kasabay ng kanyang kaarawan, may caption nga siya na mahirap naman talagang intindihin.

“#unansdeiki avec ma personne.

“Pinag trabahuan mo talaga ako ng isang buwan para lang pumayag ka na mag-dinner tayo nun.

“Oo syempre, bakit? Nr replies muna. Who you ka muna.”

“jtmm beaucoup et notre vie simple ensemble.”

At siyempre, may nag-comment agad-agad na, “Ang weird talaga ng mga caption mo na ikaw lang nakakaintindi hahahaha.”

“Di naman ako public figure so IG ko was always for me hahahaha wala naman nagbago. If I want to speak in French then I will,” sagot ni Emilienne.

Eh may isa pang humirit, na ang intensiyon yata ay pikunin si Emilienne.

“I don’t see any chemistry!” sabi sa dyowa ni Joshua, na ang IG name ay @bibleversescanada.

“I don’t see anyone asking for your opinion din!” sagot ni Emilienne.

“@emiliennevigier correct behavior,” papuri ng isang netizen.

“Cancel out the noise especially of those who know nothing about your life, that’s why let people assume hahahahahaha,” sagot ulit ni Emilienne.

At chika ulit ng isa, “And this comment comes from someone whose username includes ‘bible verses’.”

“Exactly!! God as my witness, I can die tomorrow knowing I cry to God every night when I thank Him for each day. May your heart full of hate be replaced with love one day— so much for someone who is a follower. If God doesn’t judge, I don’t get how you can by not even knowing me or others personally. Friends tayo?” sagot ulit ni Emilienne.

Oh, di ba? Na kahit sumasagot siya sa mga basher, o mga netizen na gusto siyang i-down, o insultuhin ang relasyon nila ni Joshua, ramdam mo ang pagiging malumanay at edukada niya ha!

Bongga! Kaya wish ng mga faney, sana ay sila na ni Joshua ang forever.