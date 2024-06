Donny Pangilinan binidang siya official photographer ni Belle Mariano

Short pero nakakakilig ang birthday greeting ni Donny Pangilinan sa kanyang ka-love team na si Belle Mariano.

Sa kanyang Instagram account ay pinost ni Donny ang ten photos ng birthday girl na lahat ay siya mismo ang kumuha.

Una nga riyan ang selfie nilang dalawa habang nakasakay ng tuktuk sa Thailand.

Sumunod ang solo picture ng dalaga na naka-pose bilang tuktuk driver na sinundan ng selfie nila ulit at mga sunod-sunod na solo photo ni Belle.

Tuloy-tuloy ang kilig ng DonBelle fans dahil sa huling tatlong photos sa carousel post ni Donny ay mga selfie ulit ng dalawa.

Binati nga ni Donny si Belle sa kanyang caption, “Happiest birthday, Tinky!!!” na may kasamang smiley pa.

Sa dulo ng caption ay sinabi niyang nagmula ang pagbati sa “opisyal putograper (photographer).”

Kilig na kilig talaga ang DonBelle fans dahil nga mahilig si Donny na i-document ang POV (point of view) niya kay Belle sa pagkuha ng mga litrato sa dalaga.

Maliban kay Donny, binati rin si Belle ng ilan pang celebrities gaya nina Julia Barretto, Direk Mae Cruz Alviar, Charo Santos, Christine Babao, at Direk Lauren Dyogi.

Samantala, ang dami talagang nagmamahal kay Belle dahil sold out na ang apat sa anim na sections ng kanyang birthday concert na ‘Believe’ na magaganap sa July 13 sa The Theatre at Solaire sa may Parañaque City.

Happy birthday, Belle! (Byx Almacen)