Kinondena ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang paggamit ng umano’y “excessive and unnecessary force” ng mga pulis sa paghahain ng warrants of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader Apollo Quiboloy sa Davao City noong Lunes.

Umaabot sa 100 pulis ang lumusob sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City na nagresulta sa tensyon sa pagitan ng mga pulis at miyembro ng simbahan. Tinungo rin ng mga pulis ang Prayer and Glory mountains sa Brgy. Tamayong.

“This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable,” saad ni Duterte sa isang statement na pinost sa kanyang official Facebook page.

“Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt?” ani Duterte.

Si Quiboloy ay kilalang matalik na kaibigan ni Duterte. Ang KOJC leader ay nahaharap sa kasong sex abuse at trafficking sa Quezon City at Pasig City, habang ang dating pangulo ay iniimbestigahan naman ng International Criminal Court sa crimes against humanity dahil sa higit 6,000 drug suspect na napatay sa war on drugs ng kanyang administrasyon.