Hinihintay ng Department of Budget and Management (DBM) ang resulta ng pag-aaral hinggil sa posibleng dagdag-sahod sa mga empleyado ng gobyerno.

Ang resulta ng Compensation and Benefits Study ay matatapos sa katapusan ng Hunyo 2024, ayon sa DBM. Ito raw umano ang magiging basehan ng Total Compensation Framework ng mga civilian government personnel.

“Once the study is finalized, the consultant commissioned by the Governance Commission for GOCCs (GCG) will present the accepted study results both to the Department of Budget and Management and the GCG,” saad ng DBM.

Tiniyak naman ng DBM na handa silang suportahan ang implementasyon ng salary adjustment oras na aprobahan ito.

“We will find a way to fund its implementation, subject to excess revenue to be collected by the national government,” pag-tiyak ng ahensiya.

Binanggit pa ng DBM na tinalakay din sa pag-aaral ang iba pang aspekto ng kasalukuyang compensation system, katulad ng suweldo, benepisyo at allowances.