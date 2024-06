Itinalaga ng pamahalaan ang Cagayan bilang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) site, sa pakikipagtulungan ng bansang Amerika, ang pinakamalapit na ‘military ally’ ng bansa bilang pagtugon sa pabago bagong ‘geopolitical landscape’ at mga banta.

Nabatid na ang misyon ng 5th Infantry Division ay lumawak at napasali ang territorial defense, sa pamamagitan naman ng Joint Task Force (JTF) Tala na siyang magmamasid sa rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, at ng Cordillera Administrative Region, sa pakikipag-ugnayan ng iba pang military units upang mapalakas depensa ng Pinas.

Sa pangloob na banta din sa seguridad ng bansa na manggagaling naman sa Ilocos-Cordillera Regional Committee (ICRC) at Komiteng Rehiyon Cagayan Valley (KRCV) ay naririyan pa rin. Ang mga pagsisikap na bantayan ang mga ito ay nagbunga na sa pagdedeklara na ang mga probinsiya ng Quirino, Nueva Vizcaya, at parte ng Isabela ay mga insurgency-free na.

Tagumpay ang mga tropa ng ating pamahalaan sa pagbubuwag ng mga communist terrorist group (CTG) na siya namang nagpapatunay na nagagawa ng Administrasyong Marcos na malutasan ang ‘internal security challenges.’

Sa ibinaseng updates ng AFP, sinabi ni NTF-ELCAC Executive Director and Undersecretary Ernesto Torres Jr. na lagpas 400 na NPA rebels ang nagapi na sa taon na ito, na ikinabawas sa tinatayang isang libong natitirang miyembro ng grupo. Kasama sa matagumpay na military at police operations na ito ang pagkakahuli sa mga ilang high-ranking CPP-NPA leaders.

Dagdag pa ni Torres, sa 89 active guerrilla fronts noong 2018, siyam na “weakened guerilla fronts” na lamang ang natitira na target ng militar na buwagin na rin ngayong taon. Lima rito ang nasa Luzon at tig-dalawa naman sa Visayas at Mindanao.

Kaya ang focus ng NTF-ELCAC ngayon, ayon sa opisyal ay bantayang hindi na makakaporma pa ang mga guerilla fronts sa mga lugar na nabanggit.

Sa ganitong paraan, ayon kay Torres, mananatiling mapagbantay ang lahat, upang mapagtagumpayan ang laban sa CPP-NPA-NDF.

“Sustaining peace efforts requires a multifaceted approach that addresses the root causes of conflict and vulnerabilities. By prioritizing prevention, protection, and resource management strategies, communities can mitigate the risk of recruitment and exploitation by armed groups, thereby fostering long-term peace and stability,” sabi pa ni Torres.