BINI sold out agad mga concert sa Canada

Naloka ang friend namin na nakatira sa Toronto, Canada nang malaman niya na sold out na agad ang ‘BINIverse’ concert ng BINI on August 17 sa Global Kingdom Event Center.

Excited pa naman siya at ang mga anak niyang mapanood ang paborito nilang P-pop group. As in wala na raw talagang available ticket kahit tatlong araw pa lang ang nakalilipas matapos i-announce online ang gagawing world tour ng all-girls P-pop royalty group.

Maging ang mga mauunang shows nila sa Vancouver on August 9, Edmonton on August 10, at Winnipeg sa August 16 sold out na rin, ha!

First stop ng ‘BINIverse’ world tour ang Canada. For sure, magiging mabenta rin ang shows nila sa iba pang mga bansang pupuntahan nila after Canada.

Dito nga sa atin, maaga ring naging sold out ang 3-day (June 28-30) ‘BINI-verse’ concert nila sa New Frontier Theater.

Samantala, trending din ang BINI sa X nitong Martes dahil sa pagse-celebrate ng Blooms (tawag sa fans ng group) ng 3rd Anniversary sa entertainment industry ng favorite nilang P-pop group.

Happy Anniversary and congrats, BINI! (Ogie Rodriguez)