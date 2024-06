Baseball bat ni Vladimir Guerrero naglambitin sa protective net

SUMABIT sa protective netting sa likod ng plate ang personal bat ni Blue Jays slugger Vladimir Guerrero sa fourth inning ng 3-1 loss ng Toronto sa Milwaukee Brewers Lunes ng gabi (Martes/PH time).

Foul ball ang palo ni Guerrero sa pitch, humulagpos sa kanyang mga kamay ang bat at tumapon sa ere, diretso sa netting na harang ng fans para hindi tamaan ng foul balls, dalawang innings pa ang nakalipas bago nasungkit ang bat.

“I knew after the game I was going to get the bat at some point, but all my teammates were asking me if I really wanted it back, if I wanted to use it,” ani Guerrero sa pamamagitan ng interpreter. “I said, ‘Yes, I would like to use it.’”

Pinahiram ni visiting clubhouse manager Phil Rozewics ng mahabang metal na panungkit ang Blue Jays pero matibay ang kapit ng bat sa net, bandang huli, nilagyan ni Toronto pitcher Chris Bassitt ng tape ang hook ng metal rod, nasilo din ang bat at nakuha.

Tatlong hits lang ang pinalusot ni Colin Rea sa loob ng seven innings para ihatid ang Brewers sa panalo. Kumonekta ng homer sina Jackson Chourio at Willy Adames sa Milwaukee. (Vladi Eduarte)