Babaeng piskal todas sa ambush

NASAWI ang assistant provincial prosecutor ng Davao Occidental matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding-in-tandem habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa Digos City, Davao del Sur noong Lunes.

Kinilala ang biktima na si Davao Occidental assistant provincial prose­cutor Eleanor Polancos Dela Peña, 54-anyos.

Ayon sa report ng Digos City police, nagmamaneho ang biktima ng kanyang Ford Raptor pickup malapit sa kanyang tahanan sa Chapter 8, Tienda sa Barangay Aplaya, Digos City nang pagbabarilin ito ng riding-in-tandem.

Idineklara itong dead on the spot dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo.

Agad namang naglunsad ang Digos City Police ng hot pursuit operation upang mahuli ang mga salarin at matukoy ang motibo sa krimen.

Samantala, mariing kinondena ng Integrated Bar of the Philippines (IBP) ang brutal na pagpatay kay Dela Peña na dating presidente ng IBP-Davao City.

Ayon sa IBP Davao City chapter, hindi sila titigil sa paghahanap ng hustisya hanggang makamit ito ng biktima.

Samantala, sinabi ng IBP Eastern­ Mindanao na ang malagim na pagkamatay ni Dela Peña ay isang mabigat na dagok sa integridad ng sistema ng hustisya.

Hinimok din nila ang mga awtoridad na palakasin ang mga hakbang sa proteksiyon para sa mga miyembro ng hudikatura na humaharap sa ma­laking banta sa kanilang kaligtasan at buhay.

Kasabay nito’y inatasan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang National Bureau of Investigation (NBI) na magsasagawa ng sariling imbestigasyon sa kaso ng pinaslang na piskal.

Ginawa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kautusan, kasabay ng pagkondena sa ginawang pag-ambush kay Dela Peña.

“In the name of our beloved colleague in justice, we vow that justice will be delivered,” ani Remulla.

“There should be no place in society for such barbaric acts, totally abhorrent and sinister transgressing the most fundamental aspect of humanity and life,” dagdag ng kalihim. (Ronilo Dagos/Juliet de Loza-Cudia)