Alwin Alday, Rizal ‘sinugatan’ San Juan

Mga laro ngayong Miyerkoles:

(Bren Z. Guiao Convention Center)

4:00pm – Bicolandia vs Bacolod

6:00pm – Iloilo vs South Cotobato

8:00pm – Davao Occidental vs Pampanga

SINELYUHAN ng tatlong mahahalagang free throws ni Alwin Alday ng Rizal Xentro Mall Golden Coolers upang ibigay sa San Juan Knights ang unang pagkabigo ngayong season sa 104-100, habang ipinukol ni Andrei Armenion ang isang corner jumper sa nalalabing 0.6 segundo upang iligtas ang Valenzuela Classics kontra sa Pasay Voyagers tungo sa 86-85 panalo, gayundin ang pagtapak ng Marikina Shoemasters kontra Bulacan Kuyas sa pagtutulungan nina Joe Gomez de Liano at Eric Joseph Pili sa iskor na 95-91, Lunes ng gabi sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season sa FilOil EcoOil Flying V Centre sa San Juan City.

Mula sa isang puntos na kalamangan sa 101-100 kasunod ng layup ni Michael Calisaan ng Knights, isang split freebie sa 13.30 segundo at magkasunod na charities sa 6.30 segundo ang isinalpaknni Alday upang sungkitin ng Rizal ang ikalawang sunod na panalo sa 8-4 kartada, habang nahulog sa 9-1 marka ang San Juan.

Kumarga si Alday ng 27 puntos kasama ang 8-of-9 sa free line, kaakibat ang limang assists, tig-apat na steals at assists at isang shot block para ihandog ng Rizal ang unang pagkatalo ng San Juan.

Lumista naman ng double-double si Kraniel Villoria sa 24 puntos, 10 assists, tatlong boards at dalawng steals, habang nag-ambag sina Keith Agovida ng 18 puntos at pitong rebounds, Jerie Pingoy sa 12 puntos at anim na assists at Marco Balagtas sa 11 puntos at pitong rebounds.

Nailigtas naman ng jump shot ng dating University of the East (UE) Red Warriors guard ang paghahabol ng Valenzuela na kinumpleto ang comeback mula sa 59-69 sa third quarter tungo sa pag-akyat sa 7-6 kartada sa pagpapatuloy ng elimination round ng 29-team torneo.

Unti-unting trinabaho ng Valenzuela na tapyasin ang bentahe ng Pasay na nadala sa tabla sa 81-81 mula sa tres ni Christian De Chavez, na sinundan naman ng ganti ni Antonio Coronel sa 81-83 sa nalalabing 1:18 sa fourth period.

Kumamada ng panibagong tres si CJ Payawal para maagaw ang bentahe sa 84-83, habang umararo naman ng layup si Warren Bonifacio para muling nasa panig ng Pasay ang lamang sa 84-85 sa nalalabing 49.70 segundo. Dito na inagaw ni Armenion ang buong laro sa kanyang winning shot.

Bumida para sa Valenzuela si Payawal sa 20 puntos, tatlong rebounds at dalawang assists, na sinundan ni Darell Manliquez ng kanyang double-double sa 15 puntos, 14 assists, apat na boards at isang steal. (Gerard Arce)