Alas Pilipinas Sisi kawawa sa mga faney: SB19 Stell ‘di tino-tolerate ang bashing

Nag-Instagram Live ang Alas Pilipinas star volleyball player na si Sisi Rondina matapos ma-bash at malait ng bonggang-bongga ng ibang fans ng SB19.

Humingi ng paumanhin si Sisi sa mga nasaktang niyang A’Tin (tawag sa fans ng SB19).

Sa nasabing live video, ikinuwento muna ni Sisi sa followers niya at ng Alas Pilipinas ang nangyari. During their live guesting daw sa ‘Pistang Pinoy sa Korea 2024: Philippine Independence Day Celebration’ nitong Linggo sa Busan Eurasia Platform in Dong-Gu, Busan, South Korea ay tinanong sila ng host kung sino ang hinihintay o inaabangan nilang performances sa ginaganap na event.

Habang nag-iisip daw ng isasagot sa tanong, may mga Pinoy sa audience na sinisigaw ang SB19, na parang iyon ang gusto nilang isagot ni Sisi.

So binanggit niya na, “SB19 daw,” sabay sabing Starbucks lang daw ang alam niyang SB.

Kuwento pa ng magaling na volleyball player, hindi raw talaga kasi siya pamilyar sa P-pop group kaya nagbiro na lang daw siya.

Hindi nagustuhan ng ilang fans ng SB19 ang sinabi na iyon ni Sisi. Hindi nila iyon pinalampas at ito nga ang naging rason kung bakit nanggagalaiti ang ibang fans ng grupo at binash ng todo ang national volleyball player.

Awang-awa at hindi naman nagustuhan ng Philippine volleyball community ang pamba-bash ng ilang fans sa Alas Pilipinas Superstar. To the rescue sila sa iniidolong atleta.

“Sisi went on live just to apologize to these people? Who are you? I don’t hate the artists but this so-called fandom needs to be called out for being so arrogant ang thinking everyone should know their idols.”

“Sisi doesn’t deserve this, she has given honor to the Philippines more than your SB19 would.”

Habang sinusulat ito ay wala pang official statement ang SB19 pero nauna nang maglabas ng komento sa kani-kanila socmed account ang members ng grupo na sina Stell Ajero at Pablo Nase.

Ito ang naging komento ni Stell matapos mabasa ang sagutan ng mga supporters ni Sisi at A’tin, “I personally don’t tolerate this kind of behavior. Stop this.”

Nag-post din si Pablo sa kanyang X account tungkol dito. Mahaba-haba ang pinost nito.

“To A’tin, salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na binibigay nyo sa amin. Wala kami, kung wala kayo. Sana lagi nyo tatandaan kung bakit ‘ATIN’ ang pangalan ng fandom natin. We share victories”

Dagdag pa ni Pablo, “Respect and acknowledge na hindi lahat ng tao, aware or kilala ang grupo namin. Hindi rin sa lahat ng oras, everyone will hold a favorable opinion of us. That’s fine. There’s no reason to spread hate, disrespect or drag down our fellow Filipinos.”

Samantala, may mga nagkomento rin sa X na hindi naman fans ng SB19 ‘yung taong sinagot ni Stell.

“To be clear, the person that Stell replied to is not an A’tin. That person does not follow any SB19 official accounts and is known as a basher of SB19.”

“To the volleyball community, we A’tin actively call out the person responsible for all of this mess. We also apologize as fandom sa ginawa ng co-fan namin to Ms. Sisi Rondina. We are just clarifying na yung nireplyan ni Stell ay troll account.”

Naglabas na rin ng mga official statement ang A’tin Philippines at iba pang A’tin groups sa social media para matuldukan ang online feud ng A’tin at PH Volleyball Community.

Sana nga matapos ang kaguluhang ito tutal nag-sorry na si Sisi sa mga na-offend niya at nagbigay na rin naman ng saloobin sina Stell at Pablo.

Parehong Pinoy pride ang SB19 at Alas Pilipinas kaya stop na the hate, ha!

