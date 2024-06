3 sa 4 kidnaper na pulis dati nang mga pasaway – NCRPO

KINUMPIRMA ng National Capital Region Police Office (NCRPO) na may dati ng mga kaso ang tatlo sa apat na pulis na sangkot sa pagdukot sa tatlong Chinese at isang Malaysian sa Pasay City noong Hunyo 2.

Ayon kay NCRPO Director PMGen. Jose Melencio Nartatez Jr., lumitaw sa ginawa nilang backtracking na ang ini­rereklamong Police Major ay dati nang nasuspinde sa kasong less grave neglect of duty at grave misconduct dahil sa violation of domicile noong 2020.

May kinahaharap namang grave misconduct ang Police Senior Master Sergeant dahil sa kasong robbery at extortion at natanggal na ito sa serbisyo noong 2011 pero nakabalik matapos umapela noong 2019.

Samantala, nasuspinde naman ang Police Staff Sergeant sa kasong grave misconduct dahil sa evasion through negligence.

Una nang inihayag ni PNP-Internal Affairs Service (IAS) Inspector General, Atty. Brigido Dulay na nagsimula na ang pre-charge investigation laban sa mga sangkot na pulis.

Ayon kay Dulay, target nilang matapos ang imbes­tigasyon sa loob ng isa hanggang dalawang linggo para isunod ang summary dismissal proceedings na tatagal ng 30 araw. (Betchai Julian)