Vigan Gamefowl Expo 2024 patok

DINAGSA agad ng mga sabungero at backyard breeders ang Day 1 ng Vigan Gamefowl Expo 2024 nitong Linggo.

Maraming sabungero at breeder na Ilocano ang tumangkilik sa mga warriors, cockerels at pullets nina Buboy Enriquez ng FireBird Game Farm at Honey Yu at iba pang top breeders sa bansa.

Maliban sa mga ibinebentang materyales na pang-breed, at ibang product ng pagkain ng manok, vitamins at accessories ay mayroon ding mga pa-raffle na nagaganap kinahapunan.

Nakita natin kung gaano kasaya ang mga kanokis natin sa nasabing event, maging ang mga nakabili ay halos hindi maipinta ang mukha sa sobrang tuwa.

Ayon sa isa nating nakausap na si Pablito Vergara na taga-Ilocos Norte ay ngayon lang siya nakalapit at nakapagpa-picture sa mga kilalang breeder tulad nina Biboy Enriquez at Honey Yu.

Kaya masasabi nating tagumpay ang nasabing expo at hanggang sa huling araw ay marami ang nakisaya.

***

Congratulations sa nagpa-1-Cock/BullStag Derby sa Tagudin Cockpit Arena sa Tagudin, Ilocos Sur kahapon, tila lumalakas na ulit at bumabalik ang ningning ng sabungan.

Sana magtuloy-tuloy na ito at mas lalong maging maayos ang palakad kaya sana mga Boss, Go 1 Ilocos Sur tayo.