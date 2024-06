Utos ni judge

Talakayin natin itong regional trial court judge ng Las Piñas City na si Phoeve Castillo Meer na naturingang presiding judge pa man din.

Inisyuhan ni Meer ng warrant of arrest ang isang freelance journalist na si Daniel Agoncillo na idinemanda ng unjust vexation dahil sa pagsulat niya ng isang anomalya.

No bail na pagkakakulong ang utos ni Meer kay Agoncillo.

Dahil sa utos ni Meer na ‘di siya makapagpiyansa, si Agoncillo ay inilipat sa Las Pinas City jail mula sa Antipolo City police station. Ilang linggo na siya sa kulungan.

Hindi ako abogado—although may nalalaman ako sa criminal law dahil matagal akong naging police reporter—pero ang alam ko ay napakaliit na kaso ang unjust vexation.

The penalty for unjust vexation is a fine of P2,000 and jail up to 30 days, sabi ng kaibigan kong expert ng criminal law na si Atty. Jobbie Barte.

Ang mga non-bailable offenses ay murder, rape, plunder, kidnapping, serious illegal detention, serious arbitrary detention, large-scale syndicated estafa, large-scale illegal recruitment, at planting of drug evidence by a police officer on an innocent citizen.

Ang mga nabanggit na kasalanan ay tinatawag na heinous crime sa ilalim ng batas at ang parusa ay habambuhay na pagkabilanggo.

Kelan naging heinous crime ang unjust vexation, kagalang-galang na hukom?

Tinanong din ng inyong lingkod si Court Administrator Raul Villanueva at nagpahayag siya ng pagtataka.

Naaawa ako dito kay Agoncillo na kapwa ko mamahayag dahil wala man lang nagtatanggol sa kanya na samahan ng mamamahayag gaya ng National Press Club (NPC) at National Union of Journalists of the Philippines (NUJP).

May nakapagsabi sa akin na hindi na raw active sa journalism si Agoncillo.

Pero nang kanyang in-expose o nilantad ang anomalya he was acting as a journalist.

Ang paglalantad ng katiwalian sa lipunan ay hindi lamang gawain ng mamamahayag o journalist.

Dapat ay karapatan ng isang mamamayan o citizen ang ilantad ang katiwalian sa lipunan. By doing so, he is acting as a journalist.

Dictionary defines journalism as “writing designed to appeal to current popular taste or public interest.”

Ang key words ay “public interest” o kapakanan ng karamihan.

Dahil ba hindi na aktibo si Agoncillo bilang mamamahayag ay ‘di na siya dapat tulungan ng kapwa niya journalists?

Once a journalist, always a journalist.