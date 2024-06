TUNOG Noypi is the new sexy!

Sino nga ba ang mag-aakala na swak sa pandinig ng travel website na Big 7 Travel ang kakaibang lambing ng tunog Pinoy at itinanghal ito na pang-21 sa listahan ng mga pinaka-sexy na accent sa buong mundo?

Gayunman, nakiliti at nakuha ng Pinoy accent ang atensyon ng travel website dahil sa kakaibang lambing daw kung paano bumigkas ang mga Noypi.

“Gentle and soft, the accents you’ll hear when in the Philippines are simply lovely,” ayon pa sa pagsasalarawan ng travel website.

Marahil ay hindi lang daw sa mga salitang nasasambit ng mga Pinoy kaya naging sexy ang tunog nito para sa international travel website kundi pati ang init at hospitality na sangkap nito na kilala sa mga Pilipino.

Ayon sa Big 7 Travel, pinaka-sexy accent ang Kiwi o New Zealand accent na sinundan ng Afrikaans ng South Africa dahil sa taglay nitong ‘unique tones and Saffa slang’

Anila, ang iba pang tunog na napaka-sexy at makalaglag-panty para sa kanilang pandinig ay ang Irish, Italian, Australian, Scottish, French, Spanish, South USA at Brazilian.