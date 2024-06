Tuloy sa concert tour ni Erik: SB19 Stell pa-Tate na sa June 19

Flinex ng Starmedia Entertainment na nakakuha na ng US working visa si SB19 member Stell Ajero.

Si Stell kasi ang special guest ni Erik Santos sa US/Canada concert tour ng Kapamilya singer.

Tsika ng concert promoter na si Anna Puno, sa June 19 na ang alis ni Stell ng Pilipinas pa-Tate. Sa June 22 na kasi ang start ng ‘MilEStone’ US, Canada concert tour. Sa Historic BAL Theatre sa Leandro, California ang venue nun.

Sa June 23 ay nasa Pechanga Resort Casino sa Temecula naman sina Stell at Erik.

Lilipad naman sila pa-Vancouver, Canada para sa third show nila. Magaganap ‘yon sa Michael J. Fox Theatre on June 28. Sa Calgary on June 29 ang fourth show nila at sa Christ Embassy Group Church naman ang venue.

Babalik naman sila ng California para sa last show nila sa Saban Theatre on June 30.

Nang tanungin namin si Anna kung bakit si Stell ang isinabak niya sa concert tour ni Erik, sinabi ng concert promoter/producer na ang nasabing miyembro kasi ng SB19 ang swak doon.

Sabi naman ng ibang fans ng SB19 sa Amerika, Canada na nakatsikahan namin, susuportahan nila ang guesting ni Stell sa concert tour ni Erik.

Dahil may free days sina Stell, Erik, ipapasyal daw ni Anna ang dalawa sa iba’t ibang lugar sa California at Canada.

Bongga! (Jun Lalin)