Trina Candaza kinaawaan, pinaulanan ng yakap ng mga netizen

Kasabay ng kasal nina Carlo Aquino at Charlie Dizon, ang Instagram story ni Trina Candaza na tungkol sa pabango na dapat gamitin ng bride.

Nagkataon lang ba na ang pinu-promote ng nanay ng anak ni Carlo ay tungkol din sa kasal?

“June is the month of weddings.

“Fragrances fit for a bride.

“Find your perfect perfume for the big day.

“Choose a lovely fragrance to wear when you walk down the aisle,” sunod-sunod na chika sa IG story niya na tungkol sa @enoparfum.

Pero siyempre, biglang dami rin ang komento sa IG wall ni Trina, at lahat ay nag-abang sa reaksyon niya sa kasal ng ex niya at ni Charlie.

Ramdam na ramdam mo na ang lungkot nila, ang pag-iyak nila, sa sitwasyon ni Trina ngayon.

Heto nga ang mga chika nila:

“The Lord is with you. Him getting married means you are on the right path and you made the best decision ever. The joy of taking away what’s not good for you. We are excited for your ultimate success and big wins with mithi!”

“Well, magsaya sila sa ngayon wait natin sa mga susunod na taon! I swear!”

“I feel the pain. Hugs. Pareho tayo habang masaya sila samantalang tayo durog na durog.”

“You deserve so much more! In time, God will make you understand why! Keep rockin’. Cheers to new beginning!”

“Wala ako sa posisyon mo pero ramdam ko ang sakit, mahigpit na yakap.”

“If he can’t be a good father how could he be a good husband? Hugs Ms. Trina and Mithi.”

“Darating ang araw na magmamahal ka ulit Ms. Trina. Ganun talaga minsan may mga bagay na hndi para satin meron namang mga taong pinili tayong saktan para lang sa kaligayahan nila. Alam namin gaano ka ka-strong basta lagi mo lang tandaan kapag kailangan nang ilabas ‘yung bigat ng damdamin umiyak kalang.”

“Masakit pa rin kahit paano pero better na rin. Kasi kung hindi na talaga nag-work mahirap makita ng bata at least sa mga bata ngayon napapaliwanag na ng ayos bakit di kayo naging okey. Enjoy with your little princess ‘yan ang tunay na yaman mo sa buhay, o tulad nating mga single mom.”

“Yung nakita ko ‘yung news about wedding nina Carlo at Charlie siya agad naisip ko. Sabihin man natin matagal ng hiwalay pero hindi madali sa isang babae makalimot lalo na may anak sila. Ako ‘yung nasaktan keep strong Miss Trina.”

“I am a silent reader and I support all your posts since day 1 that you decided to move away from that guy. No worries Miss Trina, your strength is Mithi’s protection. Just remember this, God counts all your tears. This has never failed. Hugs po.”

“The pain that you’ve been feeling, can’t compare to the joy that’s coming.”

Well…