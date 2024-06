Pinalaya na ng Timor-Leste government si dating Negros Oriental 3rd District representative Arnolfo “Arnie” Teves, Jr. ayon sa abogado nitong si Ferdinand Topacio.

Si Teves ay inaresto ng mga awtoridad sa Dili noong Marso matapos maglabas ng “red notice” ang International Police.

May kinakaharap na kaso sa Pilipinas si Teves kaugnay ng pamamaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 pang sibilyan noong nakaraang taon.

“Rep. Arnolfo Teves released from preventive detention in Becora Prison in Dili, Timor Leste. No further comments at this time,” saad ni Topacio sa kanyang mensahe sa mga reporter nitong Lunes kalakip ang larawan ng paglaya ng dating kon-gresista.

Sinisikap pa ng Department of Justice na kumpirmahin sa Timor-Leste government ang sinasabing pagpapalaya kay Teves. May nakabinbin na extradition request ang Pilipinas sa Timor-Leste.

Noong Mayo, sinabi ni DOJ spokesperson Asec. Mico Clavano na ang extradition request ng Pilipinas kay Teves ay dumaan na sa Ministry of Justice ng Timor-Leste at naghihintay na lang ng pasya ng Court of Appeals doon.

Si Teves ay kinasuhan ng multiple murder, frustrated murder at attempted murder dahil sa pag-atake sa bahay ng mga Degamo sa Pamplona, Negros Oriental noong Marso 4, 2023 na nagresulta sa pagkakapaslang sa gobernador at mga sibilyan. Itinanggi na ni Teves na may kinalaman siya sa pagpatay sa gobernador.