Nanindigan si Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III na kailangan ang batas para obligahin ang mga empleyado ng gobyerno ang Bagong Pilipinas hymn sa flag ceremonies.

Sinabi ni Pimentel na kahit naglabas ang Malacañang ng Memorandum Circular (MC) No. 52 para obligahin ang pagkan-ta ng Bagong Pilipinas hymn, kailangan pa rin ng batas para ipa¬tupad ito.

“The EO is not sufficient. I believe a law is needed in order to authorize that,” giit ng senador.

“This involves the way of thinking of the people. Hence, such a mandate must emanate from the people’s chosen repre-sentatives, their legislators,” paliwanag pa niya.

“Also notice that the MC involves SUCs (state universities and colleges). The students therein are not even government employees. They all observe the established flag ceremony under existing law,” dagdag ng senador.

Kasabay nito, kinondena naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang utos ng Malacañang na nag-aatas sa ahensiya at educational institutions ng gobyerno na i-recite ang Bagong Pilipinas hymn at pledge sa lingguhang flag raising ceremony.

Sinabi ni Castro na ang ginawa ito ng administrasyong Marcos ay katulad ng naging direktiba ni dating Pangulong Fer-dinand Marcos Sr. na kantahin ang Bagong Lipunan.

“Is President (Ferdinand) Marcos Jr. again imitating his dictator father and bringing back martial rule?” sabi ni Castro. (Billy Be-gas/Dindo Matining)