Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang distribusyon ng 17 solar pumps upang matulungan ang daan-daang magsasaka sa Isabela na mapadaluyan ng tubig ang kanilang mga sakahan.

Ang pamimigay ay ginawa bago sumama si Romualdez at iba pang opisyal ng gobyerno, gaya ni Gov. Rodito Albano kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para naman sa inagurasyon ng ma¬aking solar pump sa Isabela, isa sa pangu¬nahing probinsya na pinanggagalingan ng bigas at mais.

Ayon kay Romualdez ang irigasyon ang isa sa mga panguna¬hing kailangan sa pagtatanim ng palay, mais at iba pang produktong agrikultural.

“We have to help our farmers with irrigation and other farm inputs like fertilizer and seeds so they can increase their produce. They should aim to double it,” sabi ni Romualdez.

Sinabi ni Romualdez na matutulungan ng mga solar pump ang mga magsasaka upang makapagtanim kahit na wala pang ulan. (Billy Begas/Eralyn Prado)