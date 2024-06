Rob Gomez dinaan sa korte ang visitation rights sa anak

Restart daw para kay Rob Gomez ang pagkapili sa kanya para i-represent ng TCP Artists sa Singapore.

Nagkaroon kasi ng collaboration ang dalawang Southeast Asian entertainment company na TCP Artists (Singapore) at VP Global Management (Philippines) na siyang humahawak ng career ni Rob.

Naganap ang partnership announcement ng VP Global Management (Philippines) at TCP Media Group (Singapore) noong Sabado, Hunyo 8, sa Valencia Events Place, na dinaluhan ng mga executives ng dalawang entertainment company.

Kasama ni Rob sa nasabing event ang mga napiling co-artists niya sa VP Global Management na sina Mika Reins, Christiana Zaleta, Sarah Edwards, at Dylan Yturralde.

Dumalo rin sa event ang mga Singaporean artists ng TCP Media Group na sina David Matthew Ubaña, Brian Ng, at Raynold Tan na iha-handle naman ng VP Global Management dito sa Pilipinas.

Dahil iha-handle na siya ng TCP Artists sa Singapore ay excited si Rob na gumawa ng mga project doon.

“I was shocked, honestly. It’s kind of restart, I guess,” sey niya nang makapanayam siya ng entertainment media sa naganap na partnership announcement.

Dagdag pa niya, “We have incoming jobs from Singapore, so that’s a blessing, right?”

Samantala, nagulat kami sa naging sagot niya sa kung ano ang plano niya sa Father’s Day?

“Magsisindi ng kandila,” sagot niya sabay tawa.

Paliwanag niya, hindi pa rin niya nakikita ang kanyang anak na si Baby Amelia simula noong December last year kaya naman nagdesisyon siyang gawin ang legal na paraan para sa visitation rights sa kanyang anak.

“I would say this, I’m doing everything legally so just everybody knows. I’m doing everything I can,” sey niya.

Wala rin daw silang communication ng ina ng kanyang anak na si Miss Millennial Philippines 2018 Shaila Rebortera.

“Walang may gusto pang mag-stay in the middle of us,” aniya.

Wish nga ng actor ay bumilis ang proseso para muli niyang makita ang kanyang anak.

“Sobrang bagal ho, parang lahat sila okay lang sa kanila ang oras na nawawala, pero sa akin hindi ho.

“Lahat ng resources ko, lahat ng puwede kong pagtanungan, mapaghingian ng tulong, ginagawa ko.”

Aminado rin si Rob na ini-stalk niya ang social media ng kanyang ex-girlfriend para makita ang latest update at photo ng kanilang anak.

Sa katunayan sa sobrang love ni Rob ang kanyang anak ay pinakita niya sa amin ang picture nito na siyang wallpaper ng kanyang cellphone. Ipinagmalaki rin niya na may bangs na ang kanyang daughter.

Pangako naman niya kapag nabigyan siya ng visitation rights ay, “To be the same father as I was before.”

Naku sana nga ay mapagbigyan na ang matagal na hiling ni Rob na mabisita at makasama ang kanyang anak.

‘Yun na! (Byx Almacen)