Police major minanyak tauhan na lady cop

INIREKLAMO ng paglabag sa Republic Act 7877 o Anti-Sexual Harrasment Law ang isang Police Major matapos umano nitong manyakin ang kanyang babaeng tauhan sa loob ng kanilang presinto sa Plaridel, Bulacan noong nakaraang linggo.

Batay sa spot report na nakuha ng Abante, ang suspek ay deputy chief of police ng Plaridel municipal police station habang ang biktima ay isang 30-anyos na patrolwoman at nakatalaga sa Women’s and Children’s Protection Desk ng nasabing istas­yon.

Ayon sa complainant, nangyari ang insidente habang natutulog siya sa loob ng kanilang opisina bandang alas-tres nang madaling-araw.

Nagising umano siya dahil sa mahigpit na yakap at halik ni Major.

Sinubukan umano niyang pigilan ang superior pero lalo umano itong naging agresibo at sinimulang himasin ang kanyang dibdib at halikan siya sa labi.

Tumigil lang umano ang opisyal nang makita siyang umiiyak at para itong nabuhusan ng tubig na lumabas ng kanilang opisina. (Edwin Balasa)