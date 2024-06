ITINANGHAL na pang-10 sa World’s Best Rolls ang pandesal na sikat na all-time paboritong almusal ng mga Pinoy.

Lumanding ito sa No.10 spot matapos itong makakuha ng 4.1 rating sa hanay ng mga masasarap na tinapay sa buong mundo.

Inilarawan ng Taste Atlas ang pandesal ng mga Pilipino bilang simpleng tinapay pero perfect na i-partner sa anumang palaman tulad ng keso, corned beef, coconut jam o minatamis na bao.

“Over the years, its simple ingredients of flour, yeast, sugar, and salt have provided comfort and sustenance to generations of Filipinos,” ayon pa sa food website.

Para sa iba, masarap ding isawsaw ang pandesal sa mainit na kape, may creamer man o simpleng black coffee ito.

Samantala, nakopo ng Colombia ang No.1 spot dahil sa napakasarap nitong pan de bono, sinundan ng pao de queijo, marraqueta, pampushka, cassava bread, almojabanas, New York City bagels, pan de queso at bolo levedo.