Netflix binida bagong serye ng BarDa

Kumpirmadong mapapanood ang epic seryeng ‘Pulang Araw’ sa streaming platform na Netflix.

Nitong Lunes ng umaga nga nang ilabas ng Netflix Philippines ang teaser nito kung saan ang mismong mga star ng serye ang nag-anunsyo na mapapanood sila sa nasabing streaming platform.

“Grabe na-miss namin kayong makasama, besties,” sey ni Barbie Forteza na in character bilang isang bodabil star.

“Totoo ‘yan, pero ‘wag kayong mag-aalala dahil ‘Pulang Araw’ is coming soon on Netflix,” sey naman ni David Licauco na in character din bilang isang Japanese soldier.

Sina Barbie at David nga ang may pinakamahabang exposure sa nasabing teaser, ha!

Gets naman kung bakit naka-focus sa BarDa love team ang announcement teaser ng Netflix, dahil hit ang unang dalawang teleserye nila sa nasabing platform, ang phenomenal na ‘Maria Clara at Ibarra’, at ang huli ay ang ‘Maging Sino Ka Man’.

Pero mas bongga itong ‘Pulang Araw’ kaysa sa mga naunang dalawang BarDa teleserye dahil advance itong mapapanood sa Netflix ng ilang araw bago mapanood sa GMA-7, ha!

Pinakita rin sa teaser ang iba pang mga bida ng serye na sina Alden Richards, Sanya Lopez, at si Dennis Trillo na nakasama rin nina Barbie at David sa ‘Maria Clara at Ibarra’, at gayundin ang supporting cast na sina Epy Quizon at Angelu de Leon.

Ang dami ngang excited na netizen na makapanood ulit ng isang Filipino historical drama at maski nga ang Netflix Philippines ay excited para sa serye.

Sey nila, “I am seated for the biggest Pinoy historical action-drama set in World War II.”

Mapapanood ang ‘Pulang Araw’ sa Netflix simula July 26.

Bonggels!