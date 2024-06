Nesthy Petecio, iba pa bibisita sa PSA Forum

SA pangunguna ng Paris Olympics-bound Philippine boxing team, espesyal na 3-in-1 ang session ng Philippine Sportswriters Association Forum ngayong Martes, June 11, sa Rizal Memorial Sports Complex.

Makakasama nina Filipino boxers Nesthy Petecio, Aira Villegas at Hergie Bacyadan sina coaches Ronald Chavez, Reynaldo Galido at Don Abnett, at si Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary general Marcus Manalo.

Alas-10 ng umaga ang umpisa ng session na hatid ng San Miguel Corporation, PSC, POC, Smart/PLDT, Milo at ArenaPlus, bisita rin si PSC commissioner Fritz Gaston para talakayin ang PSC Invitational Golf Cup ngayong weekend, at ang opisyales ng Perlas Silangan Basketball League sa pangunguna nina founder Christian Ensomo, co-founder Nat Agbayani at consultant Rudy Aquino.

Naka-livestream ang Forum sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at ine-ere nang delayed basis sa Radyo Pilipinas 2 na nagsi-share din nito sa kanilang Facebook page. (Vladi Eduarte)