Mga liblib na lugar idamay! Mas malawak na internet coverage hinirit sa gobyerno ng consumer group

Nanawagan ang consumer group Bantay Konsyumer, Kalsada, Kuryente (BK3) sa pamahalaan na maglaan ng karagdagang budget para sa internet infrastructure sa bansa, at sinabing ang mga Pilipino ay nabubuhay ngayon sa digital age kung saan maraming operasyon ang isinasagawa online.

Ayon sa BK3, na sumusuporta rin sa pagpasa sa batas na nagsusulong sa ‘zero lease’ para sa digital connectivity, ang internet connection ay isa na ngayong karapatang pantao, at ang investments sa broadband infrastructure ay dapat maging prayoridad dahil ang access sa cyber space ay hindi dapat limitado.

“Hindi na dapat luho ang pag-access sa internet… ang dulot ng connectivity ng internet sa mga transaksyon sa pagitan ng mga konsyumer at mga negosyante, sa pagkalap ng impormasyon at pakikipag-ugnayan hanggang ordinaryong mamamayan, at sa pangkalahatang pagpapadala at pagpapasimple ng marami sa ating ordinaryong gawain,” pagbibigay-diin ng BK3 sa isang statement na naka-post sa Facebook.

“Kailangang matugunan ang isyu ng kakulangan sa access sa internet sa lalong madaling panahon,” dagdag pa ng grupo.

Sa datos ng pamahalaan ay lumitaw na milya-milya pa ang layo ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa pagdating sa broadband connectivity dahil sa kawalan ng imprastruktura para sa internet connection.

Sa 2021 data mula sa National Telecommunications Commission (NTC) ay lumitaw na may mahigit 22,000 cell sites sa bansa, wala pang one-third ng 90,000 ng Vietnam, at pinagsasaluhan pa ang mga ito ng tatlong telcos. Iminungkahi ng Private Sector Advisory Council (PSAC) ang 35,000 karagdagang cell sites.

Ayon sa Asian Development Bank (ADB), ang Pilipinas ang may pinakamababang coverage rates ng telecom towers sa Southeast Asian region at mangangailangan ng karagdagang 60,000 towers sa 2031 sa remote areas.

Ilang mambabatas at stakeholders sa telecommunications industry ang isinusulong din ang pagrebisa sa National Building Code of 1977 upang alisin ang lease fee para sa telecommunications infrastructure upang matulungan ang telcos na mas mabilis na magkaroon ng access sa cell sites at matugunan ang problema sa internet connectivity ng mga Pilipino.

Ang House Bill Nos. 8534 at 900, na may magkaparehong layunin, ang dalawang panukala na inihain sa House of Representatives na naglalayong bigyan ang property developers ng tiyak na mga tuntunin at depinisyon sa kung gaano kalaking espasyo ang dapat nilang ilaan upang magkaloob ng kinakailangang telecommunication services.