Manny Pacquiao kasado exhibition match sa Japan

MAGBABALIK sa ring ang nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao sa panibagong exhibition match kontra kickboxing at mixed martial arts fighter at RIZIN featherweight champion Chihiro Suzuki sa Hulyo 28 sa three-round-three-minute bout na gaganapin sa Super Saitama Arena sa Saitama, Japan.

Planong ipamalas ng tinaguriang ‘Pambansang Kamao’ ng Pilipinas na pataubin ang mas nakababatang MMA fighter at malupit na kickboxer na hinirang na ika-siyam na pinakamahusay sa buong mundo.

Huling sumabak sa exhibition match si Pacquiao noong Disyembre 11, 2022 kontra kay South Korean fighter DK Yoo sa Korea International Exhibition Center na nagtapos sa unanimous decision sa kanilang six round bout, na sinundan naman ng pagpirma ng kasunduan sa kilalang Japanese Promotions na RIZIN MMA para lumaban rin sa isang exhibition match, kung saan nakatakda niyang tuparin kontra Suzuki.

“I will do my best to see to this guy what boxing is. I will let him know that boxing is harder than the MMA fight,” pahayag ni Pacquiao nang ianunsiyo ang naturang kaganapan kasama si RIZIN FF President Nobuyuki Sakakibahara.

“Thank you for inviting me here tonight and finally next month I bring the fight here in Japan and I hope that everybody will watch the fight. Thank you everyone and thank you to RIZIN and to all the fans please come and watch this July 28 fight, it’s going to be a good fight and a lot of boxing.”

Matatandang mayroong nakatakdang laban si Pacquiao laban kay muay thai at kickboxing icon na si Sombat “Buakaw” Banchamek sa isang boxing exhibition match na nakatakdang ganapin sana nitong nagdaang Abril sa Bangkok, Thailand, subalit walang naging anunsiyo sa kadahilaanan ng hindi pagkakatuloy ng kanilang sagupaan na binansagang “The Match of Legends.”

Minsan na ring itinutulak ang pagbabalik sa boxing ring ng Filipino boxing legend sa professional fight para pagpilian kina Conor “The Destroyer” Benn, two-division UFC champion Conor “The Notorious” McGregor at undefeated-retired Floyd “Money Mayweather, Jr. sa bansang Saudi Arabia.

Nito lamang Enero ay kinumpirma ni Pacman na posibleng maganap ang ikalawang bakbakan sa Future Hall of Famer na si Mayweather, Jr. ngayong taon para sa pinaka-aasam na PacMay 2 kasunod ng anunsiyo nito sa RIZIN 45 fight New Year’s event, kung saan nananatiling malaki ang interes ng Saudi Arabia na maitulak ang posibilidad na maganap ang laban.

Itinuturing na pinakamalaking boxing event ang salpukan nina Pacquiao at Mayweather na tumabo nang husto sa kita na tinaguriang “The Fight of the Century” at “Battle for Greatness” noong Mayo 2, 2015 na lumikom ng limpak-limpak na kita na umabot sa mahigit sa $400 million at PPV viewership na 4.6 million na pagbili upang tanghaling pinakapinanood na sporting event sa kasaysayan ng telebisyon at pay-per-view.

Hindi rin nawawalan ng iba pang mga alok si Pacquiao na maluwag rin sa kalooban na makalaban si undefeated knockout puncher Gervonta “Tank” Davis at retired boxer at dating sparring partner na si Amir Khan sa isang exhibition match, gayundin ang ilang mga alok na lumaban sa Saudi Arabia matapos itong dumalo sa isang boxing event noong isang taon.

Huling beses sumabak sa isang professional bout ang tubong Kibawe, Bukidnon at ipinagmamalaki ng General Santos City laban kay Yordenis “54 Milagros” Ugas ng Cuba noong Agosto 21, 2021 na nagresulta sa 12-round unanimous decision pabor sa 2008 Beijing Olympics bronze medalist para sa WBA (super) 147-pound belt. (Gerard Arce)