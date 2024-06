Maglo-London pa: Kim Chiu, Paulo Avelino sweet sa Dubai

Noong Linggo (June 9) sumalang sa Kapamilya Karavan sa Dubai World Trade Center sa Dubai, United Arab Emirates ang Kapamilya stars na sina Kim Chiu at Paulo Avelino.

Inusisa namin ang content creator-friend naming si Kimi Fierce, na isa sa mga nakapag-interbyu sa KimPau, kung sweet ba ang mga bida ng ‘Linlang’ at ‘What’s Wrong with Secretary Kim’?

“Yes, sweet sila,” tsika ni Kimi o Kim Royce Mantua.

Pati raw sa pagkain ay nagse-share ang KimPau, ha!

Tsika pa ni Kimi, “May mga banat din si Kim na, ‘Bakit, nagseselos ka ba?’ Siyempre, kilig ang fans sa ganun.”

Anyway, as we write this, pabalik na ng Pilipinas sina Kim, Paulo. Pero ang maganda, aalis din sila bago ang katapusan ng buwan dahil may show rin sila sa London, United Kingdom on June 30 para pa rin sa TFC Karavan.

Kailangang umuwi muna ang KimPau dahil may mga trabaho rin silang gagawin sa Pilipinas.

Si Kim ay may ‘It’s Showtime at si Paulo naman ay may shows daw sa Agusan del Sur, Sorsogon, at Surigao del Sur.

Anyway, tsika ng mga friend namin sa London, babantayan daw nila ang KimPau kung magiging sweet din ba sa UK.

Bongga!