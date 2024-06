Lolit Solis super bilib kay Nanette Medved

Nakakaloka ang mga tsika ni Manay Lolit Solis during Alfred Vargas’ thanksgiving mediacon.

Habang wala pa kasi si QC Konsehal Alfred, siya muna ang bumangka. No holds barred.

From kung bakit wala pang bahay ang alaga niyang si Paolo Contis, “Eh, kasi bata pa lang nakahawak na ng malaking pera, kaya siguro siya waldas,” to nearly confirming the tsika na nanunuyo nga si Senator Lito Lapid sa alaga niyang si Lorna Tolentino, “Sa tagal ko sa showbiz, ngayon lang niya ako binigyan ng birthday gift… ibig sabihin, may ulterior motive, di ba? Kala naman niya ibebenta ko ang ki__y ni LT.”

When asked kung pabor siya kay Sen. Lito para kay LT, matigas na “NO” ang naging sagot niya.

“Galing na siya kay Rudy Fernandez ano, ‘wag na siya mag-downgrade!”

Nang masolo namin siya ng slight, we talked to her about Nanette Medved na um-attend ng 77th birthday party niya kamakailan.

Matagal nang hindi nasilayan ng mga taga-showbiz si Nanette, na alta na ang ginagalawang mundo. Pero dahil love pa rin niya ang dating manager kaya go siya kahit alam niyang maraming press people sa venue at maraming camera ang tututok sa kanya.

“Oo nga. At habang pinag-uusapan ang [Manila Film Festival] scam, smile-smile lang siya. Parang hindi siya kasali, ha. Hahaha!” pilyang tsika ni Nay Lolit.

Nang magbalik-tanaw about Nanette, naloka na naman kami sa binitawan niya.

“Iniisip ko nga sa lahat ng alaga ko, magiging prostitute si Nanette, eh. Sabi ko, ‘Naku pa’no ‘tong mga alaga ko ‘pag wala silang work, tsutsu. Siguro magiging call girl ‘tong si Nanette.’ Siya pa nagkapag-asawa ng Taipan, ha.

“Siguro, she must have done something good in her past. Imadyinin mo, pinag-agawan pa siya ng dalawang Taipan, si Lance Gokongwei (of JG Summit Holdings) at si Chris Po (of Century Pacific Food, Inc.).

“Pero si Chris Po ang pinili niya. Mukha namang mabait na asawa si Chris Po, eh.

Manay Lolit’s logic was, sanay na raw kasi sa luho ang mga artista dahil madali ang pera ‘pag mainit ka. But once lumaylay ang career ninoman, may tendency umano ang iba na humanap ng ibang paraan to sustain the lifestyle.

Meanwhile, to the unfamiliar, ang Century Pacific Food, Inc. na pag-aari ng pamilya ng napangasawa ni Nanette ang gumagawa ng mga kilala nating brands sa pangunguna ng Century Tuna, 555 Sardines, Birch Tree, Argentina Corned Beef, at marami pang iba.