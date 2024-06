Sa loob ng 30 taong operasyon, hindi namantsahan ng kahit isang beses na insidente na may nawalang bagahe sa Kansai International Airport sa Japan.

Ayon sa KIA, ipinagmamalaki ng kanilang pamunuan na napanatili nila ang zero lost baggage mula nang magsimula ang operasyon nito noong September 1994.

“If you’re flying out from KIA in Japan, you can rest easy about your luggage,” ayon pa rito.

Kabilang sa binibigyan ng serbisyo ng KIA ang Osaka, Kyoto at Kobe na may 30 milyong pasahero at 11 milyong piraso ng mga bagahe kada taon.

Samantala, hanga ang ibang international airport kung paano ito nagagawa ng KIA.

“The ground handling staff at Kansai International Airport is nothing special,” ani airport spokesperson Kenji Takanishi.

Wala naman aniyang malupit na sikreto ang KIA basta tinitiyak lang nila na makararating sa destinasyon ang bawat bagahe na lulan ng mga eroplano.

“The ground handling staff follows a comprehensive manual that outlines the rules of loading and unloading cargo for each airline. Regular information sharing is also part of their multilayered approach, ensuring nothing slips through the cracks,” dagdag ni Takanishi.