Kumusta ang mga dyipni matapos ang April 30 deadline?

Isang buwan matapos ang deadline ng konsolidasyon, inihayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na sapat ang bilang ng consolidated public utility vehicles (PUVs) na bumibiyahe sa Metro Manila.

Ayon sa kalihim, mahigit sa 80% ng PUV operators at drivers ang sumali sa mga kooperatiba bilang bahagi ng PUV Modernization Program (PUVMP). Sinabi pa nito, “Merong mga rutang kailangan sigurong bawasan yung vehicles kasi napakarami.”

Pagkatapos ng konsolidasyon, ang kasunod na hakbang sa modernisasyon ay route rationalization, o mas kilala sa Local Public Transport Route Plan (LPTRP). Magkatuwang ang LGU, LTFRB at DOTR, pag-aaralan ang bilang ng mananakay sa bawat ruta, na magiging basehan para itakda ang bilang ng dyipni na kailangan sa bawat ruta.

Sa pamamagitan ng LPTRP, magakakaroon ng sapat na dyipni para serbisyuhan ang mga pasahero, at masisigurong profitable ang ruta at mababayaran ang mga modernong unit.

Habang ginagawa ang LPTRP, puede pang tumakbo ang mga tradisyunal na dyipni, basta pasado sa motor vehicle inspection ng LTO. Pinapayagan ito hangga’t hindi pa sapat ang bilang ng modernong unit ng kooperatiba o korporasyon.

Noong Huebes, matagumpay na ginanap ang 1st Arangkada NCR Transport Congress sa pagtutulungan ng National Federation of Transport Cooperatives (NFTC) at Arangkada NCR Transport Federation Inc (ANTFI). Naging pagkakataon ito sa mga eksperto at stakeholders sa transportasyonna talakayin ang mga mahahalagang isyu ng Public Transport Modernization Program.

Nanawagan ang dalawang grupo na sa halip na pansinin ang ilan na gustong guluhin ang programa, tutukan na lang ang pagsusulong ng programa para sa nakakarami. Ayon sa datosnila, 81.11% ng mga operator at tsuper ang sumali na sa consolidated entities sa buong bansa. Sa National Capital Region, mahigit 62% ang sumali.

Samantala, ang mga hindi sumali sa konsolidasyon, bilang bahagi ng due process, ay pinadalhan ng show-cause order (SCO) ng LTFRB. Kailangan nilang magpaliwanag kung bakit hindi sila sumali sa kooperatiba o korporasyon.

Sa Region 7, pinadalhan ng LTFRB ang 450 na operator at drayber. Dalampu’t walo (28) ang nakatanggap, samantalang hindi nai-deliver ang iba dahil nag-iba ng address ang mga ito.

Sabi ni LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr., “deemed revoked” na ang prankisa nila noon pang Mayo 1. Kanselado na ang kanilang mga prankisa; binibigyan lamang sila ng pagkakataon na magpaliwanag sakaling may valid reason naman.

Sa ganyang kalagayan, mahuhuli na sila sa anti-colorum campaign ng LTO dahil wala na silang valid documents. Mabigat ang penalty kapag nahuling colorum: impounding ng sasakyan, suspension ng 30-araw hanggang isang taon, at multa mula P10k hanggang P50k.

Kaya naman, muling umalma ang milatanteng grupo ng Manibela. Maglulunsad ito ng 3-araw na tigil pasada sa Hunyo 10-12. Sinabi ng lider na si Mar Valbuena, may 25,000 ang lalahok sa protesta. Kasama sa plano nila ang isang kilos-protesta sa tanggapan ng MMDA na nangunguna sa paghuli ng mga colorum sa Metro Manila.

Noong huling tigil-pasada ng grupo ni Valbuena, tumigil ang daloy ng trapiko nang balandrahan nila ang Commonwealth Avenue at ang Welcome Rotunda. Mga pobreng mananakay at motorista na naman ang biktima ng perwisyo.