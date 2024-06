Janine Gutierrez binansagang Asia’s Rising Star

Finally, pinakilala na si Janine Gutierrez bilang si Iris Buenavidez sa upcoming teleseryeng ‘Lavender Fields’.

Nilabas na nga ang 2nd cast reveal teaser ng serye kung saan sa caption ay tinawag siyang Asia’s Rising Star.

“JANINE GUTIERREZ is IRIS BUENAVIDEZ! Asia’s Rising Star is back with a vengeance sa Primetime Bida!

“Abangan si Janine Gutierrez sa GRANDEST SERYE ng taon, mula sa ABS-CBN Studios and Dreamscape Entertainment!#LavenderFields, coming soon!”

Wala namang duda na kayang makipagsabayan ni Janine sa mga mahuhusay na artista sa Asya.

Sa katunayan ay maraming netizen ang natuwa na si Janine ang makakasama ni Jodi Sta. Maria sa serye dahil inaasahan na magiging acting fest ito.

Si Janine nga ay nakilala sa kanyang iconic mata-mata acting sa hit serye niya last year, ang ‘Dirty Linen’, na talaga namang pinuri ng mga netizen at mga kritiko.

Matatandaan din na last year ay pinagsabong sina Janine at Jodi dahil magkatapat ang kanilang mga programa sa primetime TV.

Kahit nga parehas na produced ng ABS-CBN Studios at Dreamcape Entertainment ang dalawang serye ay sa magkaibang TV networks naman umere ang mga show nila.

Ang ‘Dirty Linen’ ni Janine ay umere sa TV5, A2Z, at Kapamilya Channel habang ang ‘Unbreak My Heart’ naman ni Jodi, kung saan co-prod din ang Kapuso network at Viu, ay sa GMA-7 at GTV naman umere.

Anyway, ngayon pa lang ay inaabangan na ang magiging banggaan ng mga character nina Jodi at Janine sa ‘Lavender Fields’.

Exciting! (Byx Almacen)