NAGPASILIP ng kanyang hotness si Heart Evangelista sa latest post niya sa social media.

Hinangaan ang suot niyang black dress kung saan litaw ang beauty niya.

Open sa bandang dibdib ang dress kaya’t takaw-pansin sa mga netizen ang malulusog na “melon” ng misis ni Senate President Chiz Escudero.

”Love this dress on you!” react ni Bea Alonzo.

“A true fashionista can really pull off anything, that’s you Heart!” hirit naman ng isang follower. (Issa Santiago)