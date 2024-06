ABOT sa 11,692 mga tauhan ng Philippine National Police (PNP) at ibang ahensiya ng pamahalaan ang ikakalat para magbigay ng seguridad sa selebrasyon ng ika-126 na Araw ng Kalayaan bukas.

Sa isang press briefing sa Camp Crame kahapon, sinabi ni PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo na hindi lamang sa Metro Manila ikakalat ang mga pulis kundi sa buong bansa dahil magkakaroon din ng aktibidad sa iba’t ibang lalawigan.

Dagdag pa ni Fajardo na maaari pang magkaroon ng adjustment sa dami ng ikakalat na personnel dapende sa mapag-uusapan sa pagpupulong ng PNP.

Kabilang sa nasabing bilang ng deployment ang Bureau of Fire Protection (BFP), Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine Coast Guard (PCG).

Gagawin sa Quirino Grandstand sa Rizal Park ang isa sa pinakamalaking selebrasyon ng okasyon. (Edwin Balasa)