Hepe, 8 ‘bata’ sibak sa natsuging drug suspect

SIBAK ang hepe ng Batangas municipal police station at walo nitong tauhan dahil sa pagkamatay ng isang suspek sa ilegal na droga.

Sa ulat, inilipat na sa Provincial Personnel Holding Center si Lt. Col. Jesus Lintag, hepe ng San Juan, Batangas municipal police station habang gumugulong ang imbestigasyon sa kaso.

Samantala, itinalaga si Lt. Col. Rommel Sobrido bilang San Juan police officer-in-charge.

Iniutos ni Brig. Si Gen. Paul Kenneth Lucas, direktor ng pulisya ng Calabarzon, na imbestigahan kung lumabag sa standard operating procedure (SOP) at may mga nagawang iregularidad sa pagganap ng kanilang tungkulin ang hepe at mga tauhan nito.

Sa ulat, nasawi ang umano’y drug suspect na si Bryan Laresma, alyas ‘Balot’, nang makipagbarilan umano ito sa mga anti-narcotics operative sa Barangay Lipahan.

Dalawang sachet ng shabu, isang cal. 38 revolver at mga bala ang narekober umano kay Lares­ma.

Humingi rin ng tulong ang mga kaanak ni Laresma sa National Bureau of Investigation (NBI) para sa bagong autopsy sa suspek.

Hiniling din nila sa Commission on Human Rights at House of Representatives na magsagawa ng parallel investigation.

Ayon sa kanyang kapatid, pababa na umano si Laresma sa kanyang motorsiklo nang pagbabarilin ng mga pulis.

Samantala, nanindigan si Lin­tag na lehitimo ang operasyon at bukas umano siya at ang kanyang mga tauhan sa anumang imbestigasyon. (Ronilo Dagos)