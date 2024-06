Enrique Gil ‘nakabantay’ sa socmed ni Liza Soberano

Tulad ng fans ni Liza Soberano, tutok na tutok din pala si Enrique Gil sa mga ganap ng kanyang girlfriend ha!

Halatang abangers daw ang aktor sa social media accounts ni Liza.

Huling-huli ng LizQuen fans ang pakikipag-unahan ni Enrique na mag-like sa kapo-post pa lang na mga photos ni Liza sa kanyang Instagram account.

Hindi raw nagpahuli si Quen, 6 minutes pa lang na naka-post ang mga bagong photos ng aktres ay nag-like na siya agad.

Komento nga ng fan, “Ang bilis ni Quenito talaga basta kay Liza! Nakakakilig kahit ganitong ganap lang muna sa inyong dalawa.”

Flinex kasi ni Liza ang mga photos at videos niya sa IG na kuha sa event na dinaluhan niya for a international fashion luxury brand sa Bangkok, Thailand.

Bongga ni Liza, ka-rubbing elbows niya sa nasabing event ang mga global fashion icons at ilang Asian Superstars. Ka-join din ng aktres ang manager na si James Reid at ang girlfriend nitong si Issa Pressman.

Samantala, marami pa rin pala talagang followers ang LizQuen na umaasang muling magbabalikan (kung nagkaghiwalay talaga) ang mga idolo lalo pa at wala naman pang bagong karelasyon ang dalawa.

Mina-manifest din nila ang muling pagtatambal ng mga idolo sa isang pelikula.

As for now, masaya na sila at kilig much sa simpleng pag-like ni Quen sa mga socmed post ni Liza.

Oh well…