Kakasuhan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang barangay official na umano’y nagkaltas sa P10,000 ayudang mata-tanggap sana ng benepisyaryo sa Davao del Sur.

Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, magsilbi sana itong babala sa mga local at barangay official na huwag pag-iinteresan ang cash assistance na pinagkaloob ng national government sa mga pobreng benepisyaryo.

Ginawa ng kalihim ang pahayag kaugnay ng reklamo ng isang benepisyaryo sa Davao del Sur na nakatanggap lang ng P1,500 matapos kunin ng barangay official ang P8,500.

“Sisiguraduhin natin na magiging warning ito, matinding warning sa mga magtatangka na samantalahin ‘yung mahihirap nating benepisyaryo. Walang may karapatan na magkaltas,’’ diin ni Gatchalian.

Titiyakin ng kalihim na hindi na ito mauulit dahil ang cash assistance ay ipapamahagi na sa mga payout center ng ahensiya.

“Pero despite it being isolated, we take it very seriously. Sa kaso na ‘to ‘yung pregnant natin na beneficiary, nakatanggap ng P10,000. At gusto ko ring linawain na during payout, buo ang natatanggap nila. ‘Pag nagbigay ang DSWD ‘yan, kasi we verify it… hindi nangyari ‘yung kaltasan sa loob ng payout center ng DSWD,’’ paliwanag ni Gatchalian.