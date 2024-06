Dahil sa bagong endorsement: Kyle Echarri ‘kinakalaban’ si Andrea Brillantes

Pinagpipiyestahan ngayon sa social media ang latest post ni Kyle Echarri sa kanyang Instagram account. Naloka ang ilang netizen dahil nag-e-endorse ang aktor ang isang imported brand ng lipstick.

Kung may ilang na-shookt, marami rin ang pumuri sa tapang ni Kyle na tanggapin ang nasabing endorsement.

“Proud of you Kyle, breaking boundaries and gender stereotypes indeed.”

“Ang tapang ni Kyle. Breaking gender stereotypes. Great move Dong!”

“Hindi takot si Dong kasi alam naman niya at ng publiko na straight siya! ”

Sa totoo lang, wala namang dapat ipagtaka kung bakit pinatulan ni Kyle ang makeup brand. Unang-una, trabaho ito, bukod siyempre sa talent fee.

Natural lang din naman sa mga lalaking artista ang nagme-makeup at maglagay ng lipstick, part ito ng kanilang trabaho. ‘Yun nga lang ay hindi nila ito isinasapubliko at lalong hindi nila ito ineendorso.

Pero kung takot ang ibang aktor sa ganitong campaign, ibahin nila Kyle.

Pero marami rin naman ang hindi nagustuhan ang nasabing campaign, “We love Kyle but for Pride month, ________ (name ng brand) should have chosen an active member of the community, who actually wears makeup for self expression, i hope we see more queer representation.”

As an Advertising and PR practitioner, feeling ko, kaya kinuha ng nasabing brand si Kyle as their endorser ay para mas mapalawak or ma-extend ang kanilang target market. Given na kasi na most of the ladies and members of LGBTQIA+ ay lipstick users.

Samantala, nag-react din ang ilang netizen at KyleDrea fans dahil alam nilang may sariling makeup brand na si Andrea, ang Lucky Beauty, na ang dalaga mismo ang founder at Chief Executive Officer (CEO).

Kung bibisitahin ang socmed official account ng makeup brand ni Blythe, makikita na may mga lalaking models na rin na nag-e-endorse ng beauty products niya.

Kaya ang tanong ng mga intrigerong netizen, bakit daw hindi na lang si Kyle ang kinuhang model ng aktres?

Maganda raw makita na nagsusuportahan ang dalawa pati sa kani-kanilang negosyo.

May mga Marites tuloy na kumuda na baka hindi raw kaya ni Andrea ang talent fee ni Kyle. May ganun?

May sariling management na nag-aalaga sa career ng Kapamilya actor kaya ito ang nakakaalam kung ano ang dapat tanggaping proyekto. Malay naman nating baka hindi naman inoperan ng company ni Blythe ang ka-love team para maging endorser ng Lucky Beauty.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)