Ipinatigil ni Senate President Francis “Chiz” Escudero nitong Lunes ang konstruksiyon ng bagong gusali ng Senado sa Taguig City dahil sa lumobong halaga ng nasabing proyekto, mula sa P8.9 bilyon ay naging P23 bilyon.

“Hindi totoo na makakalipat tayo sa bagong gusali, lupa at building ng Setyembre. Hindi rin totoo na aabot tayong makalipat bago matapos ang taon. Kahit hanggang 2025, sa palagay ko ay hindi pa rin dahil marami pang bagay na kailangang ihanda at maraming bagay rin na aming nakita at nagisnan na kailangan pang suriin at pag-aralan,” sabi ni Escudero sa flag ceremony sa Senado nitong Lunes.

Ikinagulat ni Escudero ang nadagdag na gastusin para makumpleto ang pagtayo ng bagong gusali. Aniya, ang malaking gastusing ito ay mahirap tanggapin sa gitna ng krisis pang-ekonomiya na kinakaharap ng karamihan sa mga Pilipino.

“Nao-‘OA’-an lang ako, nakakagulat at masama sa panlasa na gagastos nang ganito kalaki ang Senado para sa aming magiging bagong tahanan at opisina,” sabi ni Escudero.

Sa paunang pondong P8.9 bilyon, ibinuyag ni Escudero na ang halaga ng proyekto ay lumobo sa P13 bilyon, na may dagdag na P10 bilyong na kailangan para sa pagkumpleto nito kaya umabot ito sa kabuuhang P23 bilyon.

Bilang tugon sa natuklasang ito, sinabi ni Escudero na inatasan na niya si Senador Alan Peter Cayetano, ang bagong chairman ng Senate Commit-tee on Accounts, na ipagpaliban muna ang anumang bayarin o gawain hanggang hindi nasusuri ang nasabing proyekto.

Ayon kay Escudero, ginawa niya ang desisyon matapos makatanggap ang detalyadong ulat at rekomendasyon noong Biyernes mula kay Cayetano kaugnay ng lumalaking gastos, quality issues at management inefficiencies sa nasabing bagong Senate Building project.

Binanggit sa ulat ni Cayetano ang maraming mahahalagang isyu, kabilang ang kaduda-dudang pagtaas ng halaga ng proyekto sa P23.3 bilyon mula sa inisyal na P8.9 bilyon.

Sa preliminary review na isinagawa ng komite, nabunyag ang maraming “variations, deviations, and modifications” ng proyekto na hindi na-validate nang maayos. Ang pagpababagong ito ay nagresulta sa dagdag gastusin na nagkakahalaga ng P833 milyon, na halos 10 porsiyento ng ori-hinal na contract price.

Ang ipinapatayong bagong gusali ng Senado ay sinimulan ang konstruksyon sa panahon ni dating Senate president Vicente “Tito” Sotto III. Nagkaroon ng pagpupulong sina Escudero at Sotto noong nakaraang linggo.

“That was one of the issues we discussed. Nagulat din kami ni (ex-senator) Ping! 8.9B lang original cost namin,” saad ni Sotto sa Abante.

“While I agree with Senate President Francis Escudero’s decision to review the new P23.3 billion cost of the Senate building from the original P8.9 billion estimate when we started the construction, I would like to clarify the following:

The DPWH is the implementing agency so it submits cost estimates and VOs (variation orders),” sabi naman ni dating Senador Panfilo “Ping” Lacson sa isang statement.

“Sa totoo lang, nagulat din ako kung saan nanggagaling ang info ni SP Escudero with regard the New Senate Building,” komento naman ni Sen. Nancy Binay, dating chairperson ng accounts committee.

Wala pang pahayag si dating Senate president Juan Miguel Zubiri sa naturang isyu. (Dindo Matining)