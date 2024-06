‘Buwisit siya, eh!’ Mylene Dizon insecure sa ganda, talino ni Aiko Melendez

Ang bongga nina Aiko Melendez at Mylene Dizon, na siguradong aabangan talaga ng mga manonood ang mga eksena nila, lalo na ang tarayan nila!

Sa ilang episode pa lang na napanood ko, at mga pakagat na eksena na dapat abangan sa kanila sa seryeng ‘Pamilya Sagrado’ ramdam mo na agad ang tensiyon.

Amoy na amoy mo nga ang galit, paghihiganti, lupit sa mga karakter nila, ha! At para ngang nakikini-kinita mo na ang pag-ulan ng mga ‘meme’ mula sa mga linyahan nila, once na ipalabas na ang serye nila.

“Since ang back story ni Mylene dito, she’s a beauty queen, while I’m a lawyer. She always feel na, always insecure kapag magkasama kami.

“So, may revelation kasi na mangyayari, na mari-realize niya na maling tao pala ang ano…

“Basta, hindi ko puwedeng ikuwento, kasi ma-spoiler alert siya. Basta `yun!” sabi ni Aiko.

“Every time nandiyan si Divine, karakter ni Miss Aiko, parang I become, my confidence just be… always shattered. Parang ganun.

“Kita niyo naman sa mga eksena, na parang wala naman, masaya naman, pero ‘pag nandiyan na si Miss Aiko, nati-tense ako.

“Kasi buwisit siya, eh. Ang galing niya. Ang talino niya. Ang ganda niya. Yakap siya nang yakap sa asawa (Piolo Pascual) ko. Punyeta!

“So there, parang I have nothing to contribute sa family (Sagrado) na ito, na lahat intellectual, lahat sila lawyers, lahat sila politiko. Ako ganda lang naman ang baon ko!” sabi naman ni Mylene.

Pero siyempre, sa presscon pa lang ng Pamilya Sagrado, ramdam mo na rin agad na super chika silang dalawa. Kaloka nga sila na habang nagpi-presscon, panay ang bungisngisan, bulungan nila, ha!

Eh, di ba nga? Noong bago-bago si Mylene sa showbiz, marami ang nagsasabi na kahawig niya si Aiko?

Bongga! (Dondon Sermino)