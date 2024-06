Baby girl boom in showbiz

Kaka-first birthday lang last May 28 ng napaka-cute na daughter ni Diego Loyzaga na si Hailey Page. She is his daughter with yoga teacher and model na si Alexis Suapengco. Isinabay na rin sa first birthday party nito ang kanyang baptism. Kahit matagal hindi ipinasilip ni Diego ang mukha ng kanyang baby girl, worth the wait ika nga dahil ang gandang bata.

Samantala, magpa-five months na on June 23 ang second daughter nina Pauleen Luna at Bossing Vic Sotto na si Thia Marceline aka Baby Mochi. Her Ate Tali is now six years old.

Last May 1, ipinanganak naman ni Yasmien Kurdi ang second daughter nila ni Rey Soldevilla na si Raya Layla na ang ganda-ganda rin! Eleven years old na ang panganay nilang si Ayesha, who just graduated from grade school kaya medyo malaki-laki ang agwat ng edad ng mag-ate.

May 30 naman kumalat ang balitang mommy na ang unica hija ni Gretchen Barretto na si Dominique Cojuangco. Baby girl din ang first baby ni Dominique at ng husband niyang si Michael Hearn. They named her Penelope Eloise.

At ang latest addition sa listahan ay si Maria, ang much-awaited first baby ng mag-asawang Maja Salvador at Rambo Nuñez na base sa Instagram post ni Maja ay sa Canada ipinanganak.

Kapwa hindi pa ipinapakita nina Dominique at Maja ang mukha ng kanilang mga angels. Patatabain muna siguro nila.