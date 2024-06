Aumaegel Princess Cortez, PH sambo squad humakot ng 10 gintong medalya

KUMANA ng panibagong impresibong performance ang Philippine national sambo team nang humakot ito ng kabuuang 10 gintong medalya kabilang ang pitong karagdagang medalya sa pagmamando ni six-time world medalist Sydney Sy-Tancontian sa katatapos lang na 2024 Bandung Sambo Open na ginanap sa Sporthall Bikasoga, Bandung, Indonesia.

Sumungkit ng tigalawang gintong medalya sina national team member Aumaegel Princess Cortez ng women’s under-59kgs sports sambo at MMA fighter John Mcleary Ornido ng men’s combat sports 71kgs, habang nagsipanalo rin ng gintong medalya sina Cresente Navares sa men’s sports sambo under-71kgs, Troy Legaspi sa men’s sports sambo under-64kgs, Edemel Catalan sa men’s combat sambo under-58kgs, Jiar Castillo sa men’s combat sambo under-64kgs, Jeloird Alvarez sa men’s 58kgs sports sambo at Jomary “The Zamboanguena Fighter” Torres sa women’s combat sports under-54kgs.

Pahinga muna sa pakikipagbalibagan si Southeast Asian Games medalist Sy-Tancontian na tumayo bilang isa sa coaches, kabalikat si national head coach Ace Larida sa two-day sambo event na nilahukan ng mga matitikas na samboist sa Hilagang-Silangang Asya, na nakakuha rin ng tatlong silver medal at apat na tansong medalya.

Tinalo ni Cortez sa finals ang pambato ng University of Santo Tomas na si Angelique Cortez sa unang araw ng kumpetisyon, habang sunod nitong pinatumba ang mga bigating manlalaro sa sports sambo 59kgs seniors’ division sa ikalawang araw. Inupakan naman ni Ornido ang mga fighter sa seniors 71kgs combat sambo, habang dinurog nito si Fauzi Aji Piratama ng Indonesia sa finals ng juniors event sa parehong kategorya.

“It was an excellent performance for our sambo national athletes. We want to commend our coaching staff and all national team players for pursuing their best in training and performing more than what they can give, most especially on the international stage,” pahayag ni Pilipinas Sambo Federation, Inc. President Paolo Tancontian.

Kamakailan lang ay nagbulsa ng tatlong medalya, kabilang ang dalawang ginto sina 2019 SEA Games champion Chino Sy-Tancontian at 2023 Asian & Oceania SAMBO Championship bronze medalists Aislinn Agnes Yap sa 2024 Grand Prix de Sambo de Paris nitong nagdaang Hunyo 1-2 na ginanap sa Stade Charléty Salle Charpy Avenue Pierre de Coubertin sa Paris, France.

“Lubos ang aking kasaiyahan at may mga advance at elite athletes natin na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Nakita natin ang mabilis na pag-angat ng kanilang kahusayan sa ating larangan dahil na rin sa walang sawang suporta ng Philippine Sports Commission (PSC), Senator Christopher “Bong” Go at Philippine Olympic Committee (POC) President Mayor Bambol Tolentino,” dagdag ni Paolo.

Nakalinya ring paghandaan ng national team ang kumpetisyon sa Asia-Oceania Sambo Championships sa Macao, China sa Hunyo 29-30 at ang todong paghahanda para sa Asian Indoor Martial Arts Games sa darating na Nobyembre sa Bangkok, Thailand. (Gerard Arce)