Amor My Love matindi pasikat

NAGPASIKAT sa mga karerista ang kabayong si Amor My Love matapos angkinin ang panalo sa naganap ng 3-Year-Old & Above Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Ginabayan ni jockey Rico Suson, inirehistro ni Amor My Love ang tiyempong 1:27.2 minuto sa 1,400 meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si JA Rabano ang P22,000 added prize.

Sumabay si Amor My Love sa mga matutulin na kabayo sa largahan kaya naman nakadikit agad ito sa bumanderang si Sunny Nature.

Lamang si Sunny Nature ng halos tatlong kabayo sa kalagitnaan ng karera pero papalapit ng far turn ay kumapit na si Amor My Love.

Bago sumungaw ng rektahan ay naagaw na ni Amor My Love ang bandera at tumuloy na ito sa meta na nanalo ng may apat na kabayo ang agwat sa pumangalawang si American Ford.

Tersero si Sunny Nature habang pang apat si Bumabaga sa event na suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)