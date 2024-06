Allein Maliksi, Jeron Teng nagkapikunan sa pisikalan

Finals Game 4 Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

7:30pm – SMB vs Meralco

(Bolts angat sa serye 2-1)

NAGKAINITAN sina Allein Maliksi ng Meralco at Jeron Teng ng San Miguel sa Game 3 ng PBA Philippine Cup Finals noong Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Sa third quarter ng 93-89 win ng Meralco, parehong natawagan ng technical fouls ang dalawa nang magkapisikalan.

Kinailangan pa silang paghiwalayin ng referee at teammates.

“First time kasi, closed fist sa mata. Pangalawa, hindi ko naman siya parang binangga or anything, tinukuran niya ako sa leeg,” paliwanag ni Maliksi paglabas ng dugout.

Dahil pangalawa na raw, pumalag ang Bolts gunner.

“I want to send a message na pangalawang beses na ‘yan, eh. You can touch me sa baba ng shoulder pero above the shoulder, mukha na, sobra na,” katwiran niya.

Nagsabi raw si Teng na hindi niya sinadya, pero iba ang ramdam ni Maliksi.

“Puwede naman dito lang sa katawan o sa kamay. Sabi ko nu’ng after namin ma-technical, ‘wag na niya gawin,” dagdag ng 36-year-old veteran guard/forward. “Ayoko lang na may cheap shots, dirty plays. Maganda ‘yung laban, hindi kailangan ‘yung mga ganu’n.”

Si Teng, inamin na nagkaroon ng contact sa pagitan nila ni Maliksi noon pang Game 2 pero hindi raw sadya. Hindi rin daw niya nagustuhan na pumulupot ang braso ni Maliksi sa kanyang leeg noong Game 3.

“‘Yung nangyari last game, hindi naman talaga sadya. Prior to the game (Game 3), nilapitan ko siya na, ‘Kuya, hindi ko sinasadya,” paliwanag ni Teng. “When we were warming up, I approached him, nag-sorry ako. Akala ko okay na.”

Abante ang Bolts sa series 2-1, Game 4 sa Miyerkoles sa Big Dome ulit. (Vladi Eduarte)