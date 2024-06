BIGO ang Philippine National Police (PNP) na madakip ang lider ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) na si Pastor Apollo Quiboloy nang hindi nila ito matagpuan sa tatlong lugar sa Mindanao na magkakasabay nilang sinalakay kahapon nang madaling-araw.

Sa bisa ng hawak nilang warrant of arrest, sina­lakay ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG), Special Action Force (SAF) at mga tropa ng militar ang compound ng KOJC sa Barangay Sasa sa Buhangin District, Glory Mountain sa Tamayong, Calinan District, QSands Resort sa Island Garden City sa Samal at Kitbog Compound sa Malungon sa Sarangani.

Nagkatensiyon sa paligid ng Barangay Sasa nang humarang sa entrance gate ang mga supporter ni Quiboloy para pigilan ang mga awtoridad habang sumisigaw ng hustisya para sa kanilang pinuno na nahaharap sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking.

Ayon sa mga supporter ng pastor, naka-full battle gear pa ang mga ito nang pumasok sa compound sa pag-aakalang nandoon ang religious leader.

Winasak umano ng mga awtoridad ang mga bakod at gate ng compound nang tangkain ng mga miyembro ng sekta na pigilan ang mga itong makapasok sa lugar.

Ilan sa mga follower ng pastor ang pinosasan ng mga awtoridad bagama’t hindi agad tinukoy ang pag­labag ng mga ito.

Samantala, may ilan umanong follower ng pastor ang nasaktan nang pilitin ng mga awtoridad na pasukin ang mga compound nito sa Davao City at Sarangani.

Sa ulat, mahigit sa 1,000 misyonaryo ang nakatira sa nasabing mga lugar.

Ayon sa grupo ni Quiboloy, walang dalang search warrant kundi warrant of arrest ang bitbit ng PNP kaya pumalag silang papasukin ang mga awtoridad.

Huminahon lamang ang mga supporter ni Quiboloy matapos marinig ang tinig ni dating pangulong Rodrigo Duterte na pinapakalma ang lahat.

Nang mag-umaga na at maliwanag na ang paligid, Nakapasok din ang mga tauhan ng PNP sa loob ng KOJC compound.

Hindi rin bababa sa tatlong chopper mula sa PNP ang nakitang paikot-ikot na lumilipad sa paligid ng compound.

Hanggang sumapit ang tanghali kahapon, walang opisyal na pahayag ang PNP kung natagpuan si Quiboloy sa alinman sa mga lugar na sabayang sinugod ng mga awtoridad.

Matatandaang mula nang ilabas ng korte ang warrant of arrest, hindi na nakita sa publiko ang kontro­bersyal na pastor. (Ronilo Dagos)